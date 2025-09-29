Кинокартина "Август" Никиты Высоцкого и Ильи Лебедева, снятая по мотивам романа Владимира Богомолова "Момент истины", возглавила российский прокат, собрав 249,8 млн рублей за прошедшие выходные. Соответствующие данные приводит портал Kinobusiness за 25-28 сентября.

"Август" рассказывает о трех контрразведчиках СМЕРШ, которые выявляют и ликвидируют немецкие разведывательно-диверсионные группы в лесах Западной Белоруссии в августе 1944 года. Главные роли в картине исполнили Сергей Безруков, Никита Кологривый и Павел Табаков. Фильм стал доступен в широком прокате 25 сентября.

На второй строчке расположилась кинокартина французского режиссера Люка Бессона "Дракула" (Dracula: A Love Tale, 2025), собрав 144,7 млн рублей. Фильм повествует о любви между принцем Владом II (граф Дракула) и его женой Елизаветой. В главных ролях Калеб Лэндри Джонс и Зои Блю.

Третьим стал триллер "Долгая прогулка" (The Long Walk, 2025) Фрэнсиса Лоуренса, собрав 67,6 млн рублей за минувший уик-энд. Фильм снят по книге Стивена Кинга, опубликованной в 1979 году под псевдонимом Ричард Бахман. Главную роль исполнил Марк Хэмилл. В фильме также снялись Купер Хоффман, Чарли Пламмер, Гарретт Вэрэйнг, Джуди Грир и Бен Ван.