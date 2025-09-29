Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
29 сентября 2025 / 20:33
КОТИРОВКИ
USD
29/09
83.6118
EUR
29/09
97.6823
Новости часа
Матвиенко считает, что Санду получила "клеймо окончательной нелегитимности" Трамп продемонстрировал украшенный золотом Овальный кабинет
Москва
29 сентября 2025 / 20:33
Котировки
USD
29/09
83.6118
0.0000
EUR
29/09
97.6823
0.0000
ООН остается площадкой для неформального общения лидеров. Мнение
ООН остается площадкой для неформального общения лидеров. Мнение
29 сентября 2025 / 11:55
Какова будет судьба ДСНВ? Мнение
Какова будет судьба ДСНВ? Мнение
29 сентября 2025 / 11:29
Определился фаворит на выборах премьер-министра Японии
Определился фаворит на выборах премьер-министра Японии
29 сентября 2025 / 11:24
Безопасность России
должна быть надежно
гарантирована
Сергей Лавров
Все интервью
/ Россия / Общество / Культурная среда / Политика и религия
Общество
Военный триллер "Август" опередил "Дракулу" в российском кинопрокате
29 сентября 2025 / 17:45
Военный триллер "Август" опередил "Дракулу" в российском кинопрокате
© Станислав Красильников/ ТАСС

Кинокартина "Август" Никиты Высоцкого и Ильи Лебедева, снятая по мотивам романа Владимира Богомолова "Момент истины", возглавила российский прокат, собрав 249,8 млн рублей за прошедшие выходные. Соответствующие данные приводит портал Kinobusiness за 25-28 сентября.

"Август" рассказывает о трех контрразведчиках СМЕРШ, которые выявляют и ликвидируют немецкие разведывательно-диверсионные группы в лесах Западной Белоруссии в августе 1944 года. Главные роли в картине исполнили Сергей Безруков, Никита Кологривый и Павел Табаков. Фильм стал доступен в широком прокате 25 сентября.

На второй строчке расположилась кинокартина французского режиссера Люка Бессона "Дракула" (Dracula: A Love Tale, 2025), собрав 144,7 млн рублей. Фильм повествует о любви между принцем Владом II (граф Дракула) и его женой Елизаветой. В главных ролях Калеб Лэндри Джонс и Зои Блю.

Третьим стал триллер "Долгая прогулка" (The Long Walk, 2025) Фрэнсиса Лоуренса, собрав 67,6 млн рублей за минувший уик-энд. Фильм снят по книге Стивена Кинга, опубликованной в 1979 году под псевдонимом Ричард Бахман. Главную роль исполнил Марк Хэмилл. В фильме также снялись Купер Хоффман, Чарли Пламмер, Гарретт Вэрэйнг, Джуди Грир и Бен Ван. 

ООН остается площадкой для неформального общения лидеров. Мнение
ООН остается площадкой для неформального общения лидеров. Мнение
Какова будет судьба ДСНВ? Мнение
Какова будет судьба ДСНВ? Мнение
Определился фаворит на выборах премьер-министра Японии
Определился фаворит на выборах премьер-министра Японии
Безопасность России
должна быть надежно
гарантирована
Сергей Лавров
Все интервью
18:58
Матвиенко считает, что Санду получила "клеймо окончательной нелегитимности"
18:47
Трамп продемонстрировал украшенный золотом Овальный кабинет
18:33
Кехман освобожден от должности гендиректора МХАТ им. Горького
18:14
Финансирование массового спорта к 2028 году увеличат до 3,5 млрд руб.
17:58
The Times: в Швеции ведутся дискуссии о создании собственной ядерной бомбы
17:45
Военный триллер "Август" опередил "Дракулу" в российском кинопрокате
17:28
Медведев объяснил, почему Европа не будет развязывать войну против России
17:14
ВОЗ: смертность от холеры в мире увеличилась за год на 118%
16:59
В Госдуму внесли проект закона об увеличении МРОТ до 27 093 рублей
16:45
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 560 военных
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения