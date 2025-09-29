The Times: в Швеции ведутся дискуссии о создании собственной ядерной бомбы

В Швеции обсуждают возобновление военной ядерной программы, хотя эксперты и признают трудности на этом пути, сообщает газета The Times.

Отмечается, что в марте лидер партии Шведские демократы Йимми Окессон высказал мнение, что "в нынешней ситуации" с безопасностью пришло время вернуться к наработкам в ядерной программе, которую страна секретно развивала после окончания Второй мировой войны.

Через несколько недель исследователь из государственного Национального института оборонных исследований Швеции (FOA) Роберт Дальшё указал, что Стокгольму пришло время задуматься над "созданием независимого ядерного оружия со шведским компонентом", пишет британское издание.

По его данным, такую позицию разделяет и депутат Европейского парламента Алис Тодореску Мёве, которая представляет входящую в правительство партию "Христианские демократы". Она считает, что Швеция должна играть роль в разработке совместной европейской ядерной стратегии.

Вместе с тем газета обращает внимание, что неясно, располагает ли Швеция технологическими или промышленными мощностями для создания ядерного оружия. Согласно публикации, у страны есть шесть атомных электростанций, обеспечивающих почти треть ее электроэнергии, однако последняя из них была построена 40 лет назад.

Разработки в рамках шведской ядерной программы осуществлялись секретно с 1945 по 1972 годы. На территории страны были произведены несколько испытательных ядерных взрывов.

Однако правительство решило отказаться от этой программы. Издание называет причинами этого значительное противодействие шведского общества, колоссальные расходы на содержание программы и секретные гарантии безопасности со стороны США. После этого все связанные с программой ядерные объекты на территории страны были уничтожены или переделаны под иные нужды, а в 2012 году остатки плутония были транспортированы для хранения в Соединенные Штаты.