Финансирование массового спорта к 2028 году увеличат до 3,5 млрд руб.

Российское правительство направит свыше 3,546 млрд рублей на финансирование массового спорта в стране в 2028 году. Об этом говорится в проекте федерального бюджета.

Согласно документу, в 2026 году сумма бюджетных ассигнований на подраздел о массовом спорте составит 216,3 млн рублей, в 2027-м - 2,422 млрд.

Вместе с тем на финансирование подраздела "Спорт высших достижений" в 2028 году будет выделено 2,706 млрд рублей.