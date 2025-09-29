Кехман освобожден от должности гендиректора МХАТ им. Горького

Владимир Кехман покидает пост гендиректора МХАТ им. Горького 29 сентября. Об этом со ссылкой на соответствующий приказ Минкультуры РФ сообщает ТАСС.

"Прекратить действие трудового договора от 28.10.2021 Nº 01-281021-09.03-40 с руководителем государственного учреждения и освободить Кехмана Владимира Абрамовича от должности генерального директора Федерального государственного бюджетного учреждения культуры. "Московский Художественный академический театр имени М. Горького" 29 сентября 2025 года", - следует из текста документа.

Некоторое время назад против Кехмана возбудили уголовное дело о растрате при реконструкции старой сцены театра (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Санкция этой статьи предполагает наказание до 10 лет лишения свободы.