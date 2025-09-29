Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
/ Россия / Общество / Культурная среда / Политика и религия
Общество
Кехман освобожден от должности гендиректора МХАТ им. Горького
29 сентября 2025 / 18:33
Кехман освобожден от должности гендиректора МХАТ им. Горького
© Александр Демьянчук/ ТАСС

Владимир Кехман покидает пост гендиректора МХАТ им. Горького 29 сентября. Об этом со ссылкой на соответствующий приказ Минкультуры РФ сообщает ТАСС.

"Прекратить действие трудового договора от 28.10.2021 Nº 01-281021-09.03-40 с руководителем государственного учреждения и освободить Кехмана Владимира Абрамовича от должности генерального директора Федерального государственного бюджетного учреждения культуры. "Московский Художественный академический театр имени М. Горького" 29 сентября 2025 года", - следует из текста документа.

Некоторое время назад против Кехмана возбудили уголовное дело о растрате при реконструкции старой сцены театра (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Санкция этой статьи предполагает наказание до 10 лет лишения свободы.

