Общество / США: после империи / Трамп 2.0
Общество
Трамп продемонстрировал украшенный золотом Овальный кабинет
29 сентября 2025 / 18:47
© AP Photo/ Julia Demaree Nikhinson/ТАСС

Президент США Дональд Трамп показал на видео обновленный интерьер Овального кабинета, который за его счет украсили декорациями из 24-каратного золота.

"В Овальном кабинете и зале кабинета министров в Белом доме используется 24-каратное золото высочайшего качества. Иностранные лидеры, как и все остальные, просто в восторге от качества и красоты", - указал он в Truth Соц. сети. По словам американского лидера, это лучший Овальный кабинет за всю историю.

В апреле Трамп заявил журналу The Atlantic, что сам профинансировал обновление интерьера Белого дома.

По данным газеты The Wall Street Journal, для отделки Белого дома был приглашен Джон Икарт, работавший ранее над проектом резиденции Трампа в Мар-а-Лаго. Советники главы государства прозвали его "золотым парнем". 

