Президент Молдавии Майя Санду "на штыках" привела свою партию к 50% по итогам прошедших в стране парламентских выборов. Такое мнение выразила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в своем Telegram-канале.

"Понятно, что Санду, с трудом приведшая свою партию к 50%, на штыках, даже уже не евродиктатуры, а неприкрытой брюссельской евротирании, на самом деле получила на этих выборах несмываемое клеймо окончательной нелегитимности", - указала Матвиенко.

По ее словам, каждый новый день этого режима будет приближать Молдавию к утрате суверенитета, а Санду превратится в антинародного политика. "Такова логика пути, которым она идет. После наглой, грязной имитации выборов ее избиратели и работодатели находятся исключительно в Брюсселе", - подчеркнула председатель СФ, добавив, что граждане страны этого не заслуживают.

Матвиенко убеждена, что молдаване, которых не пускали на голосование и которые видели "предвыборный позор", не признают такую победу, "как бы ни пытались этот результат выдать за официальный". "С сегодняшнего дня реальной нелегитимностью Санду будут обеспокоены даже ее формальные сторонники и подельники", - полагает председатель верхней палаты российского парламента.