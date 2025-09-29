Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
ООН остается площадкой для неформального общения лидеров. Мнение
29 сентября 2025 / 11:55
Какова будет судьба ДСНВ? Мнение
29 сентября 2025 / 11:29
Определился фаворит на выборах премьер-министра Японии
29 сентября 2025 / 11:24
Матвиенко считает, что Санду получила "клеймо окончательной нелегитимности"
29 сентября 2025 / 18:58
Матвиенко считает, что Санду получила "клеймо окончательной нелегитимности"
© Антон Новодережкин/ ТАСС

Президент Молдавии Майя Санду "на штыках" привела свою партию к 50% по итогам прошедших в стране парламентских выборов. Такое мнение выразила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко  в своем Telegram-канале.

"Понятно, что Санду, с трудом приведшая свою партию к 50%, на штыках, даже уже не евродиктатуры, а неприкрытой брюссельской евротирании, на самом деле получила на этих выборах несмываемое клеймо окончательной нелегитимности", - указала Матвиенко.

По ее словам, каждый новый день этого режима будет приближать Молдавию к утрате суверенитета, а Санду превратится в антинародного политика. "Такова логика пути, которым она идет. После наглой, грязной имитации выборов ее избиратели и работодатели находятся исключительно в Брюсселе", - подчеркнула председатель СФ, добавив, что граждане страны этого не заслуживают.

Матвиенко убеждена, что молдаване, которых не пускали на голосование и которые видели "предвыборный позор", не признают такую победу, "как бы ни пытались этот результат выдать за официальный". "С сегодняшнего дня реальной нелегитимностью Санду будут обеспокоены даже ее формальные сторонники и подельники", - полагает председатель верхней палаты российского парламента. 

