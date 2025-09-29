Российские военные освободили населенный пункт Кировск в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Отмечается, что населенный пункт удалось взять под контроль в результате решительных действий подразделений Западной группы ВС РФ в рамках наступления на краснолиманском направлении.