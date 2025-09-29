Лидеры Таджикистана и России обсудили развитие отношений двух стран

Президенты Таджикистана и России Эмомали Рахмон и Владимир Путин в беседе по телефону обсудили развитие отношений двух стран. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба лидера Таджикистана.

"Главы двух государств обсудили текущие вопросы развития таджикско-российских двусторонних отношений, произвели обмен мнениями по актуальным аспектам международной повестки. Лидеры также обсудили график предстоящих встреч на высшем уровне как в двустороннем, так и многостороннем форматах", - сказано в сообщении на сайте президента республики.

Некоторое время назад замглавы МИД РФ Александр Панкин сообщил, что Путин 9 октября посетит Таджикистан с государственным визитом. Вместе с тем 10 октября в Душанбе пройдет заседание Совета глав государств СНГ.