Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
29 сентября 2025 / 22:05
КОТИРОВКИ
USD
29/09
83.6118
EUR
29/09
97.6823
Новости часа
МИД КНДР: ядерное оружие Пхеньяна обеспечивает мир на Корейском полуострове В Раду внесли законопроект о выдвижении Трампа на Нобелевскую премию
Москва
29 сентября 2025 / 22:05
Котировки
USD
29/09
83.6118
0.0000
EUR
29/09
97.6823
0.0000
ООН остается площадкой для неформального общения лидеров. Мнение
ООН остается площадкой для неформального общения лидеров. Мнение
29 сентября 2025 / 11:55
Какова будет судьба ДСНВ? Мнение
Какова будет судьба ДСНВ? Мнение
29 сентября 2025 / 11:29
Определился фаворит на выборах премьер-министра Японии
Определился фаворит на выборах премьер-министра Японии
29 сентября 2025 / 11:24
Безопасность России
должна быть надежно
гарантирована
Сергей Лавров
Все интервью
/ Ближнее зарубежье / Политика / Русский мир / Политика и религия
Политика
Лидеры Таджикистана и России обсудили развитие отношений двух стран
29 сентября 2025 / 19:31
Лидеры Таджикистана и России обсудили развитие отношений двух стран
© Александр Казаков/ ТАСС

Президенты Таджикистана и России Эмомали Рахмон и Владимир Путин в беседе по телефону обсудили развитие отношений двух стран. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба лидера Таджикистана.

"Главы двух государств обсудили текущие вопросы развития таджикско-российских двусторонних отношений, произвели обмен мнениями по актуальным аспектам международной повестки. Лидеры также обсудили график предстоящих встреч на высшем уровне как в двустороннем, так и многостороннем форматах", - сказано в сообщении на сайте президента республики.

Некоторое время назад замглавы МИД РФ Александр Панкин сообщил, что Путин 9 октября посетит Таджикистан с государственным визитом. Вместе с тем 10 октября в Душанбе пройдет заседание Совета глав государств СНГ. 

ООН остается площадкой для неформального общения лидеров. Мнение
ООН остается площадкой для неформального общения лидеров. Мнение
Какова будет судьба ДСНВ? Мнение
Какова будет судьба ДСНВ? Мнение
Определился фаворит на выборах премьер-министра Японии
Определился фаворит на выборах премьер-министра Японии
Безопасность России
должна быть надежно
гарантирована
Сергей Лавров
Все интервью
20:29
МИД КНДР: ядерное оружие Пхеньяна обеспечивает мир на Корейском полуострове
20:16
В Раду внесли законопроект о выдвижении Трампа на Нобелевскую премию
19:57
Сикорский: конфликт на Украине может иметь аналогичный Первой мировой итог
19:45
Банк России готовит к выпуску золотые монеты "Георгий Победоносец"
19:31
Лидеры Таджикистана и России обсудили развитие отношений двух стран
19:15
Бойцы "Запада" освободили населенный пункт Кировск в ДНР
18:58
Матвиенко считает, что Санду получила "клеймо окончательной нелегитимности"
18:47
Трамп продемонстрировал украшенный золотом Овальный кабинет
18:33
Кехман освобожден от должности гендиректора МХАТ им. Горького
18:14
Финансирование массового спорта к 2028 году увеличат до 3,5 млрд руб.
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения