Банк России 30 сентября планирует выпустить в обращение золотые инвестиционные монеты "Георгий Победоносец" номиналом 100 и 200 рублей соответственно, следует из сообщения регулятора.

Инвестиционная монета номиналом 100 рублей имеет форму круга диаметром 30 мм. Масса драгоценного металла в чистоте - 15,55 г, проба сплава - 999. Инвестиционная золотая монета номиналом 200 рублей имеет форму круга диаметром 33 мм. Масса драгоценного металла в чистоте - 31,1 г, проба сплава - 999. Тираж монет - до 100 тыс. каждая. Они изготовлены качеством "анциркулейтед".

Подчеркивается, что выпускаемые монеты обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без ограничений и являются законным средством наличного платежа на территории РФ.