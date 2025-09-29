ООН остается площадкой для неформального общения лидеров. Мнение
29 сентября 2025 / 11:55
Какова будет судьба ДСНВ? Мнение
29 сентября 2025 / 11:29
Определился фаворит на выборах премьер-министра Японии
29 сентября 2025 / 11:24
Экономика
Банк России готовит к выпуску золотые монеты "Георгий Победоносец"
29 сентября 2025 / 19:45
© ЦБ РФ/ТАСС
Банк России 30 сентября планирует выпустить в обращение золотые инвестиционные монеты "Георгий Победоносец" номиналом 100 и 200 рублей соответственно, следует из сообщения регулятора.
Инвестиционная монета номиналом 100 рублей имеет форму круга диаметром 30 мм. Масса драгоценного металла в чистоте - 15,55 г, проба сплава - 999. Инвестиционная золотая монета номиналом 200 рублей имеет форму круга диаметром 33 мм. Масса драгоценного металла в чистоте - 31,1 г, проба сплава - 999. Тираж монет - до 100 тыс. каждая. Они изготовлены качеством "анциркулейтед".
Подчеркивается, что выпускаемые монеты обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без ограничений и являются законным средством наличного платежа на территории РФ.