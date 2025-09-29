Сикорский: конфликт на Украине может иметь аналогичный Первой мировой итог

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский высказал мнение, что конфликт между Россией и Украиной может закончиться аналогично Первой мировой войне.

"Эта война, вероятнее всего, завершится так же, как закончилась Первая мировая", - сказал он в интервью телеканалу CNN.

Как отметил Сикорский, это может произойти ввиду того, что одна из сторон исчерпает ресурсы, необходимые для продолжения боевых действий.

Некоторое время назад премьер-министр Польши Дональд Туск указал на расхождения между США и Европой по вопросу поддержки Украины.

Издание Financial Times обратило внимание, что президент США Дональд Трамп в течение месяцев пытался принудить Киев признать российскими утраченные территории, однако недавно сменил риторику, заявив, что Украина могла бы "сражаться и забрать все территории" при поддержке ЕС.

Со своей стороны, глава евродипломатии Кая Каллас подчеркнула, что регион не в состоянии самостоятельно оказывать помощь без участия Вашингтона. Вместе с тем Туск обвинил американского лидера в перекладывании ответственности по Украине на Европу.