Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
29 сентября 2025 / 22:05
КОТИРОВКИ
USD
29/09
83.6118
EUR
29/09
97.6823
Новости часа
МИД КНДР: ядерное оружие Пхеньяна обеспечивает мир на Корейском полуострове В Раду внесли законопроект о выдвижении Трампа на Нобелевскую премию
Москва
29 сентября 2025 / 22:05
Котировки
USD
29/09
83.6118
0.0000
EUR
29/09
97.6823
0.0000
ООН остается площадкой для неформального общения лидеров. Мнение
ООН остается площадкой для неформального общения лидеров. Мнение
29 сентября 2025 / 11:55
Какова будет судьба ДСНВ? Мнение
Какова будет судьба ДСНВ? Мнение
29 сентября 2025 / 11:29
Определился фаворит на выборах премьер-министра Японии
Определился фаворит на выборах премьер-министра Японии
29 сентября 2025 / 11:24
Безопасность России
должна быть надежно
гарантирована
Сергей Лавров
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Политика / Евроведение / Переговоры по Украине
Политика
Сикорский: конфликт на Украине может иметь аналогичный Первой мировой итог
29 сентября 2025 / 19:57
Сикорский: конфликт на Украине может иметь аналогичный Первой мировой итог
© AP Photo/ Mark Schiefelbein, Pool/ТАСС

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский высказал мнение, что конфликт между Россией и Украиной может закончиться аналогично Первой мировой войне.

"Эта война, вероятнее всего, завершится так же, как закончилась Первая мировая", - сказал он в интервью телеканалу CNN.

Как отметил Сикорский, это может произойти ввиду того, что одна из сторон исчерпает ресурсы, необходимые для продолжения боевых действий.

Некоторое время назад премьер-министр Польши Дональд Туск указал на расхождения между США и Европой по вопросу поддержки Украины.

Издание Financial Times обратило внимание, что президент США Дональд Трамп в течение месяцев пытался принудить Киев признать российскими утраченные территории, однако недавно сменил риторику, заявив, что Украина могла бы "сражаться и забрать все территории" при поддержке ЕС.

Со своей стороны, глава евродипломатии Кая Каллас подчеркнула, что регион не в состоянии самостоятельно оказывать помощь без участия Вашингтона. Вместе с тем Туск обвинил американского лидера в перекладывании ответственности по Украине на Европу. 

ООН остается площадкой для неформального общения лидеров. Мнение
ООН остается площадкой для неформального общения лидеров. Мнение
Какова будет судьба ДСНВ? Мнение
Какова будет судьба ДСНВ? Мнение
Определился фаворит на выборах премьер-министра Японии
Определился фаворит на выборах премьер-министра Японии
Безопасность России
должна быть надежно
гарантирована
Сергей Лавров
Все интервью
20:29
МИД КНДР: ядерное оружие Пхеньяна обеспечивает мир на Корейском полуострове
20:16
В Раду внесли законопроект о выдвижении Трампа на Нобелевскую премию
19:57
Сикорский: конфликт на Украине может иметь аналогичный Первой мировой итог
19:45
Банк России готовит к выпуску золотые монеты "Георгий Победоносец"
19:31
Лидеры Таджикистана и России обсудили развитие отношений двух стран
19:15
Бойцы "Запада" освободили населенный пункт Кировск в ДНР
18:58
Матвиенко считает, что Санду получила "клеймо окончательной нелегитимности"
18:47
Трамп продемонстрировал украшенный золотом Овальный кабинет
18:33
Кехман освобожден от должности гендиректора МХАТ им. Горького
18:14
Финансирование массового спорта к 2028 году увеличат до 3,5 млрд руб.
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения