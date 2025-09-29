Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
В Раду внесли законопроект о выдвижении Трампа на Нобелевскую премию
29 сентября 2025 / 20:16
В Раду внесли законопроект о выдвижении Трампа на Нобелевскую премию
© AP Photo/ Evan Vucci/ТАСС

В Верховную раду внесли 29 сентября проект постановления о выдвижении президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира. Об этом свидетельствуют данные на сайте украинского парламента. Текст документа еще не обнародован.

Некоторое время назад телекомпания NBC со ссылкой на представителя Белого дома информировала о том, что Трамп очень хочет получить Нобелевскую премию мира, но не думает, что ему это удастся. 

Ранее норвежские СМИ сообщали, что американский лидер звонил по поводу Нобелевской премии министру финансов Норвегии, бывшему генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу. В Белом доме подтвердили, что Трамп контактировал со Столтенбергом по телефону, однако тема разговора не уточнялась.

