МИД КНДР: ядерное оружие Пхеньяна обеспечивает мир на Корейском полуострове

Силы стратегического сдерживания КНДР представляют собой гарантии мира и баланса сил на Корейском полуострове. С таким заявлением выступил заместитель министра иностранных дел КНДР Ким Сон Ген на общеполитической дискуссии 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Несмотря на сложную обстановку на Корейском полуострове, пушки молчат, мир и безопасность твердо гарантируются. Это является неоспоримой реальностью благодаря тому, что наше государство обладает потенциалом сдерживания, который пропорционален усиливающейся угрозе и агрессии со стороны США и их союзников", - отметил он.

Ким Сон Ген подчеркнул, что ядерный потенциал КНДР подавляет желание ее противников "спровоцировать войну".

Он также обратил внимание, что КНДР отразила в конституции особый статус сил ядерного сдерживания, призванный сохранить баланс и прочный мир в регионе.

"Навязывание так называемой денуклеаризации тождественно требованию отказаться от собственного суверенитета и права на существование", - акцентировал замглавы МИД КНДР. Пхеньян не может отказаться от атомного оружия, так как ядерный статус прописан в основном законе страны, добавил он.