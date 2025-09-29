Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
29 сентября 2025 / 23:36
Москва
29 сентября 2025 / 23:36
29 сентября 2025 / 11:55
29 сентября 2025 / 11:29
29 сентября 2025 / 11:24
Политика
Опубликованы фотографии встречи Токаева и Трампа
29 сентября 2025 / 20:45
Опубликованы фотографии встречи Токаева и Трампа
© Официальный Telegram-канал помощника - пресс-секретаря президента Казахстана Руслана Желдибая/ТАСС

Помощник-пресс-секретарь президента Казахстана Руслан Желдибай опубликовал фотографии со встречи казахстанского лидера Касым-Жомарта Токаева с президентом США Дональдом Трампом.

На первом фото лидеры двух стран обмениваются рукопожатием рядом с флагом США, на втором фото также присутствует супруга президента США Мелания Трамп. Желдибай разместил снимки у себя в Telegram-канале, сопроводив подписью: "Нью-Йорк, США, 2025 г."

Токаев посетил Соединенные Штаты с рабочим визитом 21-23 сентября. В Нью-Йорке он выступил на круглом столе с американскими бизнесменами, на дебатах 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, а также встретился с министром торговли США Говардом Латником.

Ранее в некоторых казахстанских СМИ появились сообщения о том, что личной встречи в США Токаева с Трампом якобы не было, а состоялся только телефонный разговор. Вопросы о том, была ли встреча, задавали журналисты в понедельник министру иностранных дел Казахстана Ермеку Кошербаеву, в ответ он предложил посмотреть фотографии.

