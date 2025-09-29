Кобахидзе: Грузия не будет поздравлять власти Молдавии с победой на выборах

Грузия не планирует поздравлять действующие власти Молдавии с победой на парламентских выборах, пока эта страна входит в состав СНГ. Об этом заявил грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе.

"Пока Молдавия сохраняет членство в СНГ, нам будет трудно поздравлять. Мы подождем, пока Молдавия не выйдет из СНГ, и после этого пересмотрим вопрос поздравления", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, намеревается ли он поздравлять молдавского президента Майю Санду с победой ее Партии действия и солидарности (ПДС) на выборах в парламент.

Грузинские власти не раз критически высказывались о том, что Молдавия остается в составе СНГ, при этом в Европейском союзе к этой стране относятся лучше, чем к Грузии. Брюссель начал с Киевом и Кишиневом переговоры о вступлении в сообщество раньше, чем с Грузией, которую регулярно критикует и обвиняет в отклонении от европейского курса.

Выборы в Молдавии состоялись 28 сентября. По предварительным данным ЦИК, правящая ПДС сохраняет контроль над парламентом, получая 55 мандатов в 101-местном законодательном органе, Патриотический блок - 26 мандатов, у блока проевропейских партий "Альтернатива" - 8, у "Нашей партии" и партии "Демократия дома" - по 6 мандатов.