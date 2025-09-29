Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Политика
Нетаньяху принес извинения за удар по лидерам ХАМАС в Дохе
29 сентября 2025 / 21:18
Нетаньяху принес извинения за удар по лидерам ХАМАС в Дохе
© Ronen Zvulun/ Pool Photo via AP/ТАСС

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху принес извинения за недавний удар по резиденции руководства радикального палестинского движения ХАМАС в Дохе, жертвой которого также стал сотрудник катарских сил безопасности. Соответствующее сообщение распространил катарский МИД.

Вместе с тем глава правительства еврейского государства заверил, что подобные атаки на территорию Катара в будущем не повторятся.

Ранее 12-й канал израильского телевидения информировал о том, что Нетаньяху в разговоре по телефону принес извинения главе правительства и министру иностранных дел Катара Мухаммеду бен Абдель Рахману Аль Тани за нарушение суверенитета страны при ударе по лидерам ХАМАС в Дохе 9 сентября.

Как отмечается, израильский премьер позвонил катарскому коллеге из Белого дома в присутствии президента США Дональда Трампа. В ходе разговора Нетаньяху выразил сожаление в связи с гибелью сотрудника службы безопасности Катара в ходе этой атаки, передает телеканал со ссылкой на источник.

Согласно данным 12-го канала, может быть обсуждена компенсация за атаку по Дохе, но уже сами извинения со стороны Нетаньяху считаются "значительным шагом", так как это было условием Катара для возобновления его участия в качестве посредника в переговорах между Израилем и ХАМАС. 

По информации гостелерадиокомпании Kan, Израиль согласился выплатить компенсацию семье погибшего при атаке сотрудника служб безопасности Катара. 

9 сентября Израиль нанес удары по представителям руководства ХАМАС, находившимся в Дохе. Палестинское движение заявило о гибели шести человек.

