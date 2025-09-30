Еврокомиссия (ЕК) инициирует немедленные меры по созданию "стены дронов" на восточном фланге Европы. С таким заявлением выступила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен.

"Мы предлагаем срочные меры по созданию "стены дронов" в рамках наблюдения за восточным флангом", - сказала она, добавив, что проект будет реализован во взаимодействии с Украиной и НАТО. Глава ЕК также обратила внимание, что реакция Европы на якобы имевшие место вторжения в воздушное пространство ее стран будет "решительной и единой".

"Стена дронов" - совместный проект Германии, Польши, Финляндии и стран Балтии, нацеленный на развертывание вдоль границы с Россией многослойной системы из средств мониторинга и автоматизированных систем защиты от беспилотников. В настоящее время инициатива находится на стадии разработки и отбора прототипов.