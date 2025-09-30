Воссоединение с РФ помогло восстановить в Луганской Народной Республике (ЛНР) то, что было уничтожено киевскими неонацистами. Соответствующее сообщение разместил в своем Telegram-канале глава ЛНР Леонид Пасечник, поздравляя жителей региона.

"Для каждого из нас 30 сентября стало символом единства, смелости и решительности: в этот день был подписан договор о принятии нашей республики на правах субъекта в состав Российской Федерации. За три года вместе с Россией удалось возродить то, что так зверски было разбито киевскими неонацистами. Выстоять нам помогла вера в торжество справедливости и твердая убежденность в том, что Луганщина всегда была и останется русской землей", - отметил он.

Пасечник также обратил внимание, что вместе с ЛНР радость этого дня разделяют жители Донецкой Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей. "Мы вместе, и с нами вся великая страна! Уверен, что в единстве наша сила и залог успешного будущего нашей страны", - указал он.

С 23 по 27 сентября 2022 года в ДНР, ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы по вопросу вхождения в состав России. Подавляющее большинство их жителей поддержали такой шаг. 30 сентября президент РФ Владимир Путин и руководители регионов подписали договоры о присоединении этих территорий к России. 4 октября Путин подписал законы о ратификации договоров о принятии ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ.