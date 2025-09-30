Нилов рассказал о дополнительных выплатах пенсионерам ко Дню пожилого человека

Несколько регионов РФ предусмотрели выплаты и другие меры поддержки пенсионерам к Дню пожилого человека 1 октября, на федеральном уровне такая мера пока не вводилась. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по труду, соцзащите и делам ветеранов Ярослав Нилов.

"К Дню пожилого человека в некоторых регионах в связи с возможностью бюджета принято решение и оказывается материальная помощь", - сказал он в беседе с ТАСС.

По словам парламентария, в возглавляемом им комитете готовы рассмотреть инициативы об аналогичных федеральных мерах поддержки, но для этого нужно "найти источник финансирования". "Я, как председатель социального комитета, безусловно, за любые дополнительные меры социальной поддержки, особенно если речь идет про наше старшее поколение", - указал он.

Международный день пожилых людей отмечается ежегодно 1 октября. Ранее стало известно, что к этой дате в 2025 году разного рода выплаты и прибавки установили в Приморье, Рязанской, Челябинской и Ярославской областях, Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах, а также в ряде муниципальных образований в других регионах