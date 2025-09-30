МИД Эстонии призвал граждан воздержаться от поездок в Белоруссию

МИД Эстонии призвал граждан балтийской республики воздержаться от поездок в Белоруссию из-за трудностей с получением консульской помощи. Об этом информировал портал Delfi, ссылаясь на эстонское внешнеполитическое ведомство.

"У нас нет в Белоруссии консула. При поездке в Белоруссию следует принимать во внимание, что оказание консульской помощи может занять намного больше времени, чем обычно, или вообще оказаться невозможным", - указали в ведомстве. Там также отметили, что такие рекомендации даются в связи с задержаниями в Белоруссии граждан Эстонии и других стран Евросоюза.

Некоторое время назад МИД Польши распространил аналогичную рекомендацию, призвав своих граждан срочно покинуть территория Белоруссии.