Политика
МИД Эстонии призвал граждан воздержаться от поездок в Белоруссию
30 сентября 2025 / 11:16
© Валерий Шарифулин/ ТАСС
МИД Эстонии призвал граждан балтийской республики воздержаться от поездок в Белоруссию из-за трудностей с получением консульской помощи. Об этом информировал портал Delfi, ссылаясь на эстонское внешнеполитическое ведомство.
"У нас нет в Белоруссии консула. При поездке в Белоруссию следует принимать во внимание, что оказание консульской помощи может занять намного больше времени, чем обычно, или вообще оказаться невозможным", - указали в ведомстве. Там также отметили, что такие рекомендации даются в связи с задержаниями в Белоруссии граждан Эстонии и других стран Евросоюза.
Некоторое время назад МИД Польши распространил аналогичную рекомендацию, призвав своих граждан срочно покинуть территория Белоруссии.