Восстановление городов, строительство дорог, открытие школ и больниц - это все результат единства жителей Донецкой Народной Республики (ДНР) и братской поддержки со стороны всей Российской Федерации. Об этом заявил глава республики Денис Пушилин в своем обращении, посвященном трехлетию воссоединения региона с РФ.

"Ровно три года назад была восстановлена историческая справедливость - Донбасс вновь стал частью большой и сильной страны", - указал он. Сегодня Донбасс - часть великого государства, где ценят труд, уважают традиции и чтят память о прошлом, подчеркнул глава региона.

С 23 по 27 сентября 2022 года в ДНР, ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы по вопросу вхождения в состав России. Подавляющее большинство их жителей поддержали такой шаг. 30 сентября президент РФ Владимир Путин и руководители регионов подписали договоры о присоединении этих территорий к России. 4 октября Путин подписал законы о ратификации договоров о принятии ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ.