30 сентября 2025 / 13:42
Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии снижается
29 сентября 2025 / 11:55
29 сентября 2025 / 11:29
Экономика
Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии снижается
30 сентября 2025 / 11:44
Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии снижается
© Валерий Шарифулин/ ТАСС

Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии 30 сентября отметился снижением ключевых индексов. Курс юаня демонстрирует рост.

По состоянию на 10:00 мск, индексы Московской биржи и РТС опускались на 0,17% - до 2 679,47 и 1 018,6 пункта соответственно. Курс юаня рос на 3,6 копейки и торговался на уровне 11,578 рубля.

К 10:15 мск индексы Мосбиржи и РТС ускорили снижение до 0,57% и находились на отметке в 2 668,86 и 1 014,57 пункта соответственно. Вместе с тем курс юаня ускорил рост на 7,65 копейки и составил 11,61 рубля.

Мосбиржа с 13 июня 2024 года отказалась от торгов долларом и евро из-за примененных в отношении нее и Национального клирингового центра санкций США. Для определения курсов доллара и евро к рублю ЦБ РФ использует банковскую отчетность и данные из внебиржевых торгов. 

