Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии снижается

Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии 30 сентября отметился снижением ключевых индексов. Курс юаня демонстрирует рост.

По состоянию на 10:00 мск, индексы Московской биржи и РТС опускались на 0,17% - до 2 679,47 и 1 018,6 пункта соответственно. Курс юаня рос на 3,6 копейки и торговался на уровне 11,578 рубля.

К 10:15 мск индексы Мосбиржи и РТС ускорили снижение до 0,57% и находились на отметке в 2 668,86 и 1 014,57 пункта соответственно. Вместе с тем курс юаня ускорил рост на 7,65 копейки и составил 11,61 рубля.

Мосбиржа с 13 июня 2024 года отказалась от торгов долларом и евро из-за примененных в отношении нее и Национального клирингового центра санкций США. Для определения курсов доллара и евро к рублю ЦБ РФ использует банковскую отчетность и данные из внебиржевых торгов.