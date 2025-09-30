Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
30 сентября 2025 / 14:52
КОТИРОВКИ
USD
30/09
82.8676
EUR
30/09
97.1410
Новости часа
Российские ВС освободили населенный пункт Северск Малый в ДНР Путин поздравил сограждан с Днем воссоединения Донбасса и Новороссии с Россией
Москва
30 сентября 2025 / 14:52
Котировки
USD
30/09
82.8676
0.0000
EUR
30/09
97.1410
0.0000
ООН остается площадкой для неформального общения лидеров. Мнение
ООН остается площадкой для неформального общения лидеров. Мнение
29 сентября 2025 / 11:55
Какова будет судьба ДСНВ? Мнение
Какова будет судьба ДСНВ? Мнение
29 сентября 2025 / 11:29
Определился фаворит на выборах премьер-министра Японии
Определился фаворит на выборах премьер-министра Японии
29 сентября 2025 / 11:24
Безопасность России
должна быть надежно
гарантирована
Сергей Лавров
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Безопасность / Евроведение / Политика и религия
Безопасность
Мерц считает, что ФРГ больше не находится в состоянии мира
30 сентября 2025 / 11:59
Мерц считает, что ФРГ больше не находится в состоянии мира
© Omar Havana/ Getty Images/ТАСС

Германия сегодня больше не находится в состоянии мира. Такое мнение выразил канцлер ФРГ Фридрих Мерц, отвечая на вопрос о том, насколько высоко он оценивает риск вооруженного конфликта для страны.

"Я хочу ответить этой фразой, которая первоначально может показаться немного шокирующей, но я имею в виду именно то, что говорю: мы не находимся в состоянии войны, но мы больше не находимся в состоянии мира", - сказал он, выступая на мероприятии, организованном газетой Rheinische Post. "Мы живем в совершенно другом мире", - отметил глава германского кабмина.

Мерц также прокомментировал ситуацию с неопознанными беспилотными летательными аппаратами. По его словам, недавние полеты БПЛА над Данией и германской федеральной землей Шлезвиг-Гольштейн вызывают тревогу. "Мы пока точно не знаем, откуда они на самом деле прилетели", - указал политик. Лучше всего было бы вообще не допустить проникновения этих дронов в европейское воздушное пространство, добавил он.

В минувшую субботу министр внутренних дел ФРГ Александер Добриндт сообщил, что в земле Шлезвиг-Гольштейн в ночь на пятницу "были замечены рои дронов". Он обратил внимание на рост числа случаев выявления неопознанных БПЛА в небе над Германией и заявил, что уже осенью планирует представить план по противодействию подозрительным беспилотникам.

ООН остается площадкой для неформального общения лидеров. Мнение
ООН остается площадкой для неформального общения лидеров. Мнение
Какова будет судьба ДСНВ? Мнение
Какова будет судьба ДСНВ? Мнение
Определился фаворит на выборах премьер-министра Японии
Определился фаворит на выборах премьер-министра Японии
Безопасность России
должна быть надежно
гарантирована
Сергей Лавров
Все интервью
12:59
Российские ВС освободили населенный пункт Северск Малый в ДНР
12:43
Путин поздравил сограждан с Днем воссоединения Донбасса и Новороссии с Россией
12:30
В Генштабе отметили, что решение о призыве действительно в течение года
12:14
В ЛДПР предложили создать службу сопровождения отцов-одиночек
11:59
Мерц считает, что ФРГ больше не находится в состоянии мира
11:44
Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии снижается
11:31
Пушилин считает ДНР результатом единства жителей региона и поддержки РФ
11:16
МИД Эстонии призвал граждан воздержаться от поездок в Белоруссию
10:59
Нилов рассказал о дополнительных выплатах пенсионерам ко Дню пожилого человека
10:41
Глава ЛНР поздравил жителей региона с Днем воссоединения с Россией
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения