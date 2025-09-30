Мерц считает, что ФРГ больше не находится в состоянии мира

Германия сегодня больше не находится в состоянии мира. Такое мнение выразил канцлер ФРГ Фридрих Мерц, отвечая на вопрос о том, насколько высоко он оценивает риск вооруженного конфликта для страны.

"Я хочу ответить этой фразой, которая первоначально может показаться немного шокирующей, но я имею в виду именно то, что говорю: мы не находимся в состоянии войны, но мы больше не находимся в состоянии мира", - сказал он, выступая на мероприятии, организованном газетой Rheinische Post. "Мы живем в совершенно другом мире", - отметил глава германского кабмина.

Мерц также прокомментировал ситуацию с неопознанными беспилотными летательными аппаратами. По его словам, недавние полеты БПЛА над Данией и германской федеральной землей Шлезвиг-Гольштейн вызывают тревогу. "Мы пока точно не знаем, откуда они на самом деле прилетели", - указал политик. Лучше всего было бы вообще не допустить проникновения этих дронов в европейское воздушное пространство, добавил он.

В минувшую субботу министр внутренних дел ФРГ Александер Добриндт сообщил, что в земле Шлезвиг-Гольштейн в ночь на пятницу "были замечены рои дронов". Он обратил внимание на рост числа случаев выявления неопознанных БПЛА в небе над Германией и заявил, что уже осенью планирует представить план по противодействию подозрительным беспилотникам.