30 сентября 2025 / 14:52
Российские ВС освободили населенный пункт Северск Малый в ДНР Путин поздравил сограждан с Днем воссоединения Донбасса и Новороссии с Россией
29 сентября 2025 / 11:55
29 сентября 2025 / 11:29
29 сентября 2025 / 11:24
Политика и религия
Политика
В ЛДПР предложили создать службу сопровождения отцов-одиночек
30 сентября 2025 / 12:14
В ЛДПР предложили создать службу сопровождения отцов-одиночек
© Артем Геодакян/ ТАСC

Группа депутатов от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким подготовила проект закона о создании службы сопровождения для отцов-одиночек. Об этом со ссылкой на документ, который будет внесен в Госдуму 30 сентября, сообщает ТАСС.

Предлагается внести изменения в закон "Об основах социального обслуживания граждан в РФ". Так, предлагается создать на базе Минтруда РФ Службу сопровождения отцовства, которая будет действовать в каждом регионе страны. Она будет оказывать комплексную помощь отцам, самостоятельно воспитывающим детей, включая правовую, социальную, психологическую и консультативную поддержку.

Слуцкий отметил, что инициатива нацелена на устранение социальной несправедливости по отношению к мужчинам, находящимся в аналогичной ситуации с матерями-одиночками, но не имеющим сопоставимых мер поддержки. "В России насчитывается свыше миллиона отцов-одиночек. Но если одинокие мамы получают выплаты и пособия и другие меры поддержки, то для одиноких отцов таких мер поддержки, не предусмотрено", - указал он.

По словам лидера ЛДПР, отсутствие должной помощи неполным семьям, где ребенка воспитывает отец, оказывает прямое влияние на демографическую ситуацию в России. "Отцам-одиночкам нужно срочно помочь, прежде всего, окружить их действенной и разнообразной поддержкой", - считает он.

"В этой связи мы предлагаем создать Службу сопровождения отцовства, задачей которой станет не только оказание отцам всей необходимой правовой помощи, но и будет серьезным подспорьем для мужчин в решении бытовых и психологических вопросов, от получения оздоровительных услуг до помощи в трудоустройстве", - заключил политик. 

