30 сентября 2025 / 14:52
Российские ВС освободили населенный пункт Северск Малый в ДНР Путин поздравил сограждан с Днем воссоединения Донбасса и Новороссии с Россией
ООН остается площадкой для неформального общения лидеров. Мнение
29 сентября 2025 / 11:55
29 сентября 2025 / 11:29
Определился фаворит на выборах премьер-министра Японии
29 сентября 2025 / 11:24
Безопасность России
должна быть надежно
гарантирована
Сергей Лавров
Все интервью
Безопасность
В Генштабе отметили, что решение о призыве действительно в течение года
30 сентября 2025 / 12:30
В Генштабе отметили, что решение о призыве действительно в течение года
© Юрий Смитюк/ ТАСС

В законодательство РФ перед проведением очередной призывной кампании был внесен ряд изменений, в частности, решение о призыве теперь действительно в течение года. На это обратил внимание начальник Главного организационно-мобилизационного управления (ГОМУ) Генштаба ВС РФ генерал-полковник Евгений Бурдинский.

"Теперь решение о призыве на военную службу действительно в течение одного года со дня его принятия, то есть, если гражданин, призванный на военную службу, по каким-либо причинам не отправлен в армию, то он направляется для ее прохождения в период проведения следующей призывной кампании", - отметил он в беседе с газетой "Красная звезда".

Бурдинский уточнил, что принятое решение о призыве на военную службу подлежит отмене в случае, если у гражданина изменилось состояние здоровья или появились основания для предоставления отсрочки.

Кроме того, обеспечена возможность создания одной призывной комиссии в городах федерального значения и в двух и более муниципальных образованиях. Это позволило существенно снизить нагрузку на сотрудников военных комиссариатов и оптимизировать количество должностных лиц, задействованных в проведении мероприятий призыва.

"Вместе с тем теперь право на освобождение от призыва на военную службу имеют граждане, принимавшие не менее шести месяцев участие в боевых действиях в составе добровольческих формирований, а также прошедших военную службу в составе воинских формирований Донецкой и Луганской народных республик, начиная с 11 мая 2014 года. При этом граждане, пребывающие в добровольческих формированиях, имеют право на отсрочку", - указал генерал-полковник.

Бурдинский также сообщил, что осенняя призывная кампания будет проводиться с использованием государственной информационной системы "Единый реестр воинского учета". Граждане наряду с бумажными получают и электронные повестки. При этом в Республике Марий Эл, Рязанской, Сахалинской областях и городе Москве они будут направляться исключительно в электронном виде.

