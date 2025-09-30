Путин поздравил сограждан с Днем воссоединения Донбасса и Новороссии с Россией

Президент России Владимир Путин поздравил сограждан с Днем воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией.

"Три года назад на референдумах в Донбассе и Новороссии миллионы наших соотечественников самостоятельно и свободно определили свое будущее", - отметил глава государства в видеообращении по случаю этой даты.

По его словам, жители исторических регионов сделали реальностью мечту, с которой жили долгие годы. "Приняли важнейшее, судьбоносное решение - быть со своим Отечеством, с Россией. Вернуться в родную семью, частью которой они являлись всегда", - указал Путин.

Он подчеркнул, что сегодня вся страна ведет "битву", отстаивая этот выбор и защищая национальные интересы, общую память и ценности.

С 23 по 27 сентября 2022 года в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы по вопросу вхождения в состав Российской Федерации. Подавляющее большинство жителей поддержало такой шаг. 30 сентября Путин и руководители регионов подписали договоры о присоединении этих территорий к РФ.