Российские ВС освободили населенный пункт Северск Малый в ДНР

Российские военные за прошедшие сутки освободили два населенных пункта - Кировск и Северск Малый в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Подразделения группировки войск "Запад" в ходе решительных действий освободили населенный пункт Кировск ДНР. Подразделения "Южной" группировки войск активными действиями освободили населенный пункт Северск Малый ДНР", - говорится в сообщении.