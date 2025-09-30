ООН остается площадкой для неформального общения лидеров. Мнение
Безопасность
Российские ВС освободили населенный пункт Северск Малый в ДНР
30 сентября 2025 / 12:59
© Александр Река/ ТАСС
Российские военные за прошедшие сутки освободили два населенных пункта - Кировск и Северск Малый в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
"Подразделения группировки войск "Запад" в ходе решительных действий освободили населенный пункт Кировск ДНР. Подразделения "Южной" группировки войск активными действиями освободили населенный пункт Северск Малый ДНР", - говорится в сообщении.