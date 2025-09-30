Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
/ Дальнее зарубежье / Общество / Евроведение / Политика и религия
Общество
Навроцкий заявил, что не собирается отказываться от употребления снюса
30 сентября 2025 / 13:16
Навроцкий заявил, что не собирается отказываться от употребления снюса
© AP Photo/ Alex Brandon/ТАСС

Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что не намерен отказываться от употребления снюса (никотиновых подушечек) и не видит в этом ничего предосудительного.

"Нет, я не пытаюсь избавиться от никотиновой зависимости", - так он прокомментировал в эфире радиостанции Radio Zet употребление им снюса. Навроцкий отметил, что может избавиться от этой привычки "когда-нибудь".

Он также выразил удивление, почему именно употребление снюса, а не курение сигарет сталкивается с общественным осуждением. "Если кто-то курит сигареты - это нормально. Такой образ шерифа, который курит сигареты. Если кто-то курит сигары - это требование международных салонов и дипломатии, а если кто-то использует никотиновый мешочек - это становится большой трагедией", - указал польский лидер.

Вместе с тем президент поделился, что привык к употреблению снюса около двух лет назад "благодаря коллегам из спецслужб" и никогда не курил сигареты.

Ранее Навроцкого не раз уличали в публичном употреблении стимулирующих субстанций. В частности, в ходе 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке и на предвыборных теледебатах.

