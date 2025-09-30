Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
30 сентября 2025 / 16:24
КОТИРОВКИ
USD
30/09
82.8676
EUR
30/09
97.1410
Новости часа
Лавров заявил, что пока не ознакомился с планом Трампа по Газе С Игоря Петренко в принудительном порядке взыскивают свыше 1,3 млн рублей
Москва
30 сентября 2025 / 16:24
Котировки
USD
30/09
82.8676
0.0000
EUR
30/09
97.1410
0.0000
ООН остается площадкой для неформального общения лидеров. Мнение
ООН остается площадкой для неформального общения лидеров. Мнение
29 сентября 2025 / 11:55
Какова будет судьба ДСНВ? Мнение
Какова будет судьба ДСНВ? Мнение
29 сентября 2025 / 11:29
Определился фаворит на выборах премьер-министра Японии
Определился фаворит на выборах премьер-министра Японии
29 сентября 2025 / 11:24
Безопасность России
должна быть надежно
гарантирована
Сергей Лавров
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Политика / США: после империи / Переговоры по Украине
Политика
Орбан заявил Трампу о победе России на Украине
30 сентября 2025 / 13:30
Орбан заявил Трампу о победе России на Украине
© Владислав Ногай/ ТАСС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан при общении с президентом США Дональдом Трампом заявил о победе России в конфликте на Украине. Об этом информировал портал Index.

"Запад просто не хочет оставаться в стороне от доступного им кусочка делимой страны, вот почему эта война продолжается", - сказал глава венгерского правительства, говоря о конфликта. По данным Index, Орбан считает, что Россия уже победила.

Отношения Киева и Будапешта по-прежнему непростые. Венгерское правительство не раз отмечало, что не допустит поспешного членства Украины в Евросоюзе, так как это разрушит европейскую экономику и повлечет за собой прямой вооруженный конфликт с РФ.

На саммите ЕС в Брюсселе 26 июня Орбан заблокировал общее заявление в поддержку Украины, которое давало зеленый свет на начало переговоров о ее присоединении к сообществу.

ООН остается площадкой для неформального общения лидеров. Мнение
ООН остается площадкой для неформального общения лидеров. Мнение
Какова будет судьба ДСНВ? Мнение
Какова будет судьба ДСНВ? Мнение
Определился фаворит на выборах премьер-министра Японии
Определился фаворит на выборах премьер-министра Японии
Безопасность России
должна быть надежно
гарантирована
Сергей Лавров
Все интервью
13:59
Лавров заявил, что пока не ознакомился с планом Трампа по Газе
13:44
С Игоря Петренко в принудительном порядке взыскивают свыше 1,3 млн рублей
13:30
Орбан заявил Трампу о победе России на Украине
13:16
Навроцкий заявил, что не собирается отказываться от употребления снюса
12:59
Российские ВС освободили населенный пункт Северск Малый в ДНР
12:43
Путин поздравил сограждан с Днем воссоединения Донбасса и Новороссии с Россией
12:30
В Генштабе отметили, что решение о призыве действительно в течение года
12:14
В ЛДПР предложили создать службу сопровождения отцов-одиночек
11:59
Мерц считает, что ФРГ больше не находится в состоянии мира
11:44
Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии снижается
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения