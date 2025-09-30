Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан при общении с президентом США Дональдом Трампом заявил о победе России в конфликте на Украине. Об этом информировал портал Index.

"Запад просто не хочет оставаться в стороне от доступного им кусочка делимой страны, вот почему эта война продолжается", - сказал глава венгерского правительства, говоря о конфликта. По данным Index, Орбан считает, что Россия уже победила.

Отношения Киева и Будапешта по-прежнему непростые. Венгерское правительство не раз отмечало, что не допустит поспешного членства Украины в Евросоюзе, так как это разрушит европейскую экономику и повлечет за собой прямой вооруженный конфликт с РФ.

На саммите ЕС в Брюсселе 26 июня Орбан заблокировал общее заявление в поддержку Украины, которое давало зеленый свет на начало переговоров о ее присоединении к сообществу.