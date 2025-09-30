Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
С Игоря Петренко в принудительном порядке взыскивают свыше 1,3 млн рублей
29 сентября 2025 / 11:55
29 сентября 2025 / 11:29
29 сентября 2025 / 11:24
/ Россия / Общество / Культурная среда / Политика и религия

Общество
Общество
С Игоря Петренко в принудительном порядке взыскивают свыше 1,3 млн рублей
30 сентября 2025 / 13:44
С Игоря Петренко в принудительном порядке взыскивают свыше 1,3 млн рублей
© Артем Геодакян/ ТАСС

С актера Игоря Петренко  в принудительном порядке взыскивают свыше 1,3 млн рублей, по большей части речь идет неоплаченных алиментах. Это следует из судебных и других материалов, сообщает ТАСС.

Так, в отношении 48-летнего Петренко заведены четыре исполнительных производства. Одно из них, на сумму порядка 1,3 млн рублей, касается неуплаты алиментов. Еще три - взыскания штрафов за неуплату своевременно платной парковки в городе, а также исполнительных сборов по ним. Общая сумма взыскиваемого долга составляет более 1 330 450 рублей.

Петренко окончил Высшее театральное училище им. М. С. Щепкина и был принят в труппу Малого театра. Известность ему принесла роль в военной драме "Звезда" режиссера Николая Лебедева, которая вышла в прокат в 2002 году. Петренко является лауреатом Государственной премии России, с 2009 года - член Союза кинематографистов РФ.

