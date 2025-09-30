Лавров заявил, что пока не ознакомился с планом Трампа по Газе

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что пока не видел плана президента США Дональда Трампа по сектору Газа, окончательно по нему можно определиться после изложения позиций всех сторон.

"Мы не видели этого плана, мы только слышали комментарии о том, что он предполагает. И я слышал, что вот этот международный орган, который будет временно управлять Газой, планирует возглавить Тони Блэр. Он сам вроде уже об этом объявил. Но, повторю, я подробностями не владею, не знаю, какие собираются полномочия ему предоставить, как это воспринимают арабские страны", - сказал он на полях XXII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Знаю, что некоторые из них уже приветствовали план Трампа. Но, безусловно, определяться окончательно надо будет только тогда, когда мы узнаем мнение всех соседей Палестины и Израиля, и вообще стран региона, Лиги арабских государств, Совета сотрудничества государств залива и самих палестинцев, в первую очередь", - отметил глава российской дипломатии.

Некоторое время назад Белый дом обнародовал план урегулирования конфликта в секторе Газа. Он подразумевает полное прекращение боевых действий, а также освобождение удерживаемых радикальным палестинским движением ХАМАС заложников в течение 72 часов. Вместе с тем в документе предлагается передать сектор под внешнее управление на переходный период. При этом находящемуся в анклаве населению будет предоставлена возможность как выехать из него, так и вернуться обратно.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время пресс-конференции с Трампом в Вашингтоне заявил о поддержке плана американского лидера по завершению военных действий в Газе, но подчеркнул, что если ХАМАС отвергнет или будет саботировать данное предложение, то еврейское государство "завершит работу самостоятельно".