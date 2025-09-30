Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
30 сентября 2025 / 16:45
КОТИРОВКИ
USD
30/09
82.8676
EUR
30/09
97.1410
Новости часа
В Индонезии из-за обрушения школы пропавшими без вести числятся 38 человек Средства ПВО нейтрализовали две ракеты большой дальности "Нептун"
Москва
30 сентября 2025 / 16:45
Котировки
USD
30/09
82.8676
0.0000
EUR
30/09
97.1410
0.0000
ООН остается площадкой для неформального общения лидеров. Мнение
ООН остается площадкой для неформального общения лидеров. Мнение
29 сентября 2025 / 11:55
Какова будет судьба ДСНВ? Мнение
Какова будет судьба ДСНВ? Мнение
29 сентября 2025 / 11:29
Определился фаворит на выборах премьер-министра Японии
Определился фаворит на выборах премьер-министра Японии
29 сентября 2025 / 11:24
Безопасность России
должна быть надежно
гарантирована
Сергей Лавров
Все интервью
/ Россия / Политика / США: после империи / Ближневосточный кризис
Политика
Лавров заявил, что пока не ознакомился с планом Трампа по Газе
30 сентября 2025 / 13:59
Лавров заявил, что пока не ознакомился с планом Трампа по Газе
© Артем Геодакян/ POOL/ ТАСС

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что пока не видел плана президента США Дональда Трампа по сектору Газа, окончательно по нему можно определиться после изложения позиций всех сторон.

"Мы не видели этого плана, мы только слышали комментарии о том, что он предполагает. И я слышал, что вот этот международный орган, который будет временно управлять Газой, планирует возглавить Тони Блэр. Он сам вроде уже об этом объявил. Но, повторю, я подробностями не владею, не знаю, какие собираются полномочия ему предоставить, как это воспринимают арабские страны", - сказал он на полях XXII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Знаю, что некоторые из них уже приветствовали план Трампа. Но, безусловно, определяться окончательно надо будет только тогда, когда мы узнаем мнение всех соседей Палестины и Израиля, и вообще стран региона, Лиги арабских государств, Совета сотрудничества государств залива и самих палестинцев, в первую очередь", - отметил глава российской дипломатии.

Некоторое время назад Белый дом обнародовал план урегулирования конфликта в секторе Газа. Он подразумевает полное прекращение боевых действий, а также освобождение удерживаемых радикальным палестинским движением ХАМАС заложников в течение 72 часов. Вместе с тем в документе предлагается передать сектор под внешнее управление на переходный период. При этом находящемуся в анклаве населению будет предоставлена возможность как выехать из него, так и вернуться обратно.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время пресс-конференции с Трампом в Вашингтоне заявил о поддержке плана американского лидера по завершению военных действий в Газе, но подчеркнул, что если ХАМАС отвергнет или будет саботировать данное предложение, то еврейское государство "завершит работу самостоятельно".

ООН остается площадкой для неформального общения лидеров. Мнение
ООН остается площадкой для неформального общения лидеров. Мнение
Какова будет судьба ДСНВ? Мнение
Какова будет судьба ДСНВ? Мнение
Определился фаворит на выборах премьер-министра Японии
Определился фаворит на выборах премьер-министра Японии
Безопасность России
должна быть надежно
гарантирована
Сергей Лавров
Все интервью
14:32
В Индонезии из-за обрушения школы пропавшими без вести числятся 38 человек
14:15
Средства ПВО нейтрализовали две ракеты большой дальности "Нептун"
13:59
Лавров заявил, что пока не ознакомился с планом Трампа по Газе
13:44
С Игоря Петренко в принудительном порядке взыскивают свыше 1,3 млн рублей
13:30
Орбан заявил Трампу о победе России на Украине
13:16
Навроцкий заявил, что не собирается отказываться от употребления снюса
12:59
Российские ВС освободили населенный пункт Северск Малый в ДНР
12:43
Путин поздравил сограждан с Днем воссоединения Донбасса и Новороссии с Россией
12:30
В Генштабе отметили, что решение о призыве действительно в течение года
12:14
В ЛДПР предложили создать службу сопровождения отцов-одиночек
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения