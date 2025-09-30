Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Безопасность России
должна быть надежно
гарантирована
Сергей Лавров
Безопасность
Средства ПВО нейтрализовали две ракеты большой дальности "Нептун"
30 сентября 2025 / 14:15
Средства ПВО нейтрализовали две ракеты большой дальности "Нептун"
© Андрей Рубцов/ ТАСС

Российские средства ПВО нейтрализовали 2 ракеты большой дальности "Нептун" и 128 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые ракеты большой дальности "Нептун" и 128 беспилотников в самолетного типа", - указали в российском оборонном ведомстве.

Уточняется, что за все время проведения специальной военной операции (СВО) уничтожены: 667 самолетов, 283 вертолета, 87 405 беспилотников, 631 зенитный ракетный комплекс, 25 304 танка и других боевых бронемашин, 1 592 боевые машины реактивных систем залпового огня, 30 078 орудий полевой артиллерии и минометов, 42 941 единица специальной военной автомобильной техники. 

Безопасность России
должна быть надежно
гарантирована
Сергей Лавров
