Российские средства ПВО нейтрализовали 2 ракеты большой дальности "Нептун" и 128 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые ракеты большой дальности "Нептун" и 128 беспилотников в самолетного типа", - указали в российском оборонном ведомстве.

Уточняется, что за все время проведения специальной военной операции (СВО) уничтожены: 667 самолетов, 283 вертолета, 87 405 беспилотников, 631 зенитный ракетный комплекс, 25 304 танка и других боевых бронемашин, 1 592 боевые машины реактивных систем залпового огня, 30 078 орудий полевой артиллерии и минометов, 42 941 единица специальной военной автомобильной техники.