30 сентября 2025
Общество
В Индонезии из-за обрушения школы пропавшими без вести числятся 38 человек
30 сентября 2025
В Индонезии из-за обрушения школы пропавшими без вести числятся 38 человек
© Ulet Ifansasti/ Getty Images/ТАСС

Спасатели в Индонезии продолжают поиски 38 человек после обрушения молельного зала в исламской школе в городе Сидоарджо (провинция Восточная Ява). Об этом информировала газета Jakarta Globe, ссылаясь на спасательные службы.

Сообщается, что из-под завалов смогли эвакуировать 102 человек. При этом 91 человеку удалось выбраться самостоятельно, а еще 11 помогли спасатели. Не менее 77 учащихся пострадали и были госпитализированы. Согласно последним данным, в результате происшествия погибли три человека.

По данным издания, полуразрушенное здание слишком неустойчиво, поэтому спасатели не могли использовать тяжелую технику. В связи с этим операция продвигается медленно и со значительными рисками.

Обрушение произошло во время молитвы 30 сентября, когда в здании находились около ста человек. Предварительно, здание не выдержало возросшей нагрузки после того, как строители залили бетон для сооружения еще одного этажа. 

