Киевский режим готов, прикрываясь европейцами, пуститься во все тяжкие даже ценой разжигания "большой войны". Об этом со ссылкой на сообщение пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ сообщает ТАСС.

Отмечается, что главная цель подобных действий Киева - демонстрация мировому сообществу якобы нарастающей эскалации со стороны Москвы. Киевский режим, по информации разведслужбы, рассчитывает таким образом подтолкнуть страны Европы к максимально жесткой, в идеале военной, реакции против РФ.

В СВР указали, что одна из готовящихся провокаций может быть связана с имитацией атаки на объекты критической инфраструктуры Польши, что, по их оценке, должно усилить общественный резонанс.

Согласно данным службы, после инцидентов с БПЛА в воздушном пространстве Польши и Румынии украинская сторона начала планирование новой акции. По утверждению ведомства, разработкой сценария занимается Главное управление разведки Минобороны Украины совместно с польскими спецслужбами. Не исключается, что операция будет предполагать инсценированную атаку на польские объекты, добавили в СВР.