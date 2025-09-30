Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
СВР сообщила о подготовке Киевом новой резонансной провокации
30 сентября 2025 / 14:44
© Nikoletta Stoyanova/ Getty Images/ТАСС

Киевский режим готов, прикрываясь европейцами, пуститься во все тяжкие даже ценой разжигания "большой войны". Об этом со ссылкой на сообщение пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ сообщает ТАСС.

Отмечается, что главная цель подобных действий Киева - демонстрация мировому сообществу якобы нарастающей эскалации со стороны Москвы. Киевский режим, по информации разведслужбы, рассчитывает таким образом подтолкнуть страны Европы к максимально жесткой, в идеале военной, реакции против РФ.

В СВР указали, что одна из готовящихся провокаций может быть связана с имитацией атаки на объекты критической инфраструктуры Польши, что, по их оценке, должно усилить общественный резонанс.

Согласно данным службы, после инцидентов с БПЛА в воздушном пространстве Польши и Румынии украинская сторона начала планирование новой акции. По утверждению ведомства, разработкой сценария занимается Главное управление разведки Минобороны Украины совместно с польскими спецслужбами. Не исключается, что операция будет предполагать инсценированную атаку на польские объекты, добавили в СВР.

