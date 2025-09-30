ООН остается площадкой для неформального общения лидеров. Мнение
Экономика
В Банке России одобрили дизайн обновленной банкноты в 1 тыс. рублей
30 сентября 2025 / 14:59
© Донат Сорокин/ ТАСС
Совет директоров Банка России концептуально утвердил дизайн обновленной банкноты номиналом 1 тыс. рублей. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции.
"Совет директоров одобрил концептуальный дизайн обновленной банкноты. В настоящее время художники Банка России и Гознака работают над эскизным проектом. Идет подготовка к презентации банкноты, и мы очень стараемся, чтобы ее приятно было держать в руках. Могу заверить, что мы учли предпочтения граждан, итоги онлайн голосования", - сказала Набиуллина.
По ее словам, работа над банкнотой ведется в соответствии с ранее одобренными планами. Введение обновленной тысячерублевой банкноты в обращение ожидается в ближайшие годы, указала глава ЦБ РФ.