Безопасность России
должна быть надежно
гарантирована
Сергей Лавров
Экономика
В Банке России одобрили дизайн обновленной банкноты в 1 тыс. рублей
30 сентября 2025 / 14:59
В Банке России одобрили дизайн обновленной банкноты в 1 тыс. рублей
© Донат Сорокин/ ТАСС

Совет директоров Банка России концептуально утвердил дизайн обновленной банкноты номиналом 1 тыс. рублей. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции.

"Совет директоров одобрил концептуальный дизайн обновленной банкноты. В настоящее время художники Банка России и Гознака работают над эскизным проектом. Идет подготовка к презентации банкноты, и мы очень стараемся, чтобы ее приятно было держать в руках. Могу заверить, что мы учли предпочтения граждан, итоги онлайн голосования", - сказала Набиуллина.

По ее словам, работа над банкнотой ведется в соответствии с ранее одобренными планами. Введение обновленной тысячерублевой банкноты в обращение ожидается в ближайшие годы, указала глава ЦБ РФ.

