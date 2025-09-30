Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
МИД Латвии: страны Балтии в ближайшее время не признают Палестину
© Руслан Шамуков/ ТАСС

Страны Балтии не планируют в ближайшем будущем признавать государственность Палестины. С таким заявлением выступила министр иностранных дел Латвии Байба Браже на полях международного форума по вопросам безопасности Warsaw Security Forum в Варшаве.

"Наши три страны входят в число 36 государств, не признавших Палестину, и мы не планируем этого делать в ближайшем будущем, если только не произойдут какие-либо серьезные изменения", - отметила она.

Ранее на конференции в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке о признании Государства Палестина объявили Андорра, Бельгия, Люксембург, Мальта, Сан-Марино и Франция. Вместе с тем 21 сентября Палестину признали Австралия, Великобритания, Канада и Португалия. 

