МИД Латвии: страны Балтии в ближайшее время не признают Палестину
30 сентября 2025 / 15:15
© Руслан Шамуков/ ТАСС
Страны Балтии не планируют в ближайшем будущем признавать государственность Палестины. С таким заявлением выступила министр иностранных дел Латвии Байба Браже на полях международного форума по вопросам безопасности Warsaw Security Forum в Варшаве.
"Наши три страны входят в число 36 государств, не признавших Палестину, и мы не планируем этого делать в ближайшем будущем, если только не произойдут какие-либо серьезные изменения", - отметила она.
Ранее на конференции в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке о признании Государства Палестина объявили Андорра, Бельгия, Люксембург, Мальта, Сан-Марино и Франция. Вместе с тем 21 сентября Палестину признали Австралия, Великобритания, Канада и Португалия.