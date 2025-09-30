Хотя бы раз в год пиво покупают 68,4% совершеннолетних граждан РФ, при этом 72% из них покупают его один раз в месяц и чаще. Об этом со ссылкой на данные исследования "Ромир" сообщает ТАСС.

"Пик экспериментов с пивом приходится на возраст 35-44 года, когда в чеках преобладают мультибрендовые закупки. После 45 лет люди становятся более консервативными, чеки становятся моностилевыми. В 55+ большинство покупок относятся к категории "целевые для себя" со снижением роли совместного потребления", - следует из материалов исследования.

Как отмечается, чаще всего пиво покупают крупной закупкой в будни (27%), доля таких закупок по пятницам - 10%, в выходные - 19%. Наиболее часто покупки осуществляются в хард-дискаунтерах или магазинах у дома.

Доля чеков, в которых только пиво, составляет 15%, из них 10% - это покупка для группы, 5% - для себя.

Исследование проводилось с июля 2024 года по июнь 2025 года на базе потребительской панели "Ромир", объединяющей 15 тыс. домохозяйств и 40 тыс. покупателей, репрезентативно представленных по всей стране (240 городов с населением более 10 тыс. человек).