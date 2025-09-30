Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
30 сентября 2025 / 17:56
КОТИРОВКИ
USD
30/09
82.8676
EUR
30/09
97.1410
Новости часа
"Ромир": порядка 70% совершеннолетних российских граждан потребляют пиво МИД Латвии: страны Балтии в ближайшее время не признают Палестину
Москва
30 сентября 2025 / 17:56
Котировки
USD
30/09
82.8676
0.0000
EUR
30/09
97.1410
0.0000
ООН остается площадкой для неформального общения лидеров. Мнение
ООН остается площадкой для неформального общения лидеров. Мнение
29 сентября 2025 / 11:55
Какова будет судьба ДСНВ? Мнение
Какова будет судьба ДСНВ? Мнение
29 сентября 2025 / 11:29
Определился фаворит на выборах премьер-министра Японии
Определился фаворит на выборах премьер-министра Японии
29 сентября 2025 / 11:24
Безопасность России
должна быть надежно
гарантирована
Сергей Лавров
Все интервью
/ Россия / Общество / Русский мир / Политика и религия
Общество
"Ромир": порядка 70% совершеннолетних российских граждан потребляют пиво
30 сентября 2025 / 15:28
"Ромир": порядка 70% совершеннолетних российских граждан потребляют пиво
© Егор Алеев/ ТАСС

Хотя бы раз в год пиво покупают 68,4% совершеннолетних граждан РФ, при этом 72% из них покупают его один раз в месяц и чаще. Об этом со ссылкой на данные исследования "Ромир" сообщает ТАСС.

"Пик экспериментов с пивом приходится на возраст 35-44 года, когда в чеках преобладают мультибрендовые закупки. После 45 лет люди становятся более консервативными, чеки становятся моностилевыми. В 55+ большинство покупок относятся к категории "целевые для себя" со снижением роли совместного потребления", - следует из материалов исследования.

Как отмечается, чаще всего пиво покупают крупной закупкой в будни (27%), доля таких закупок по пятницам - 10%, в выходные - 19%. Наиболее часто покупки осуществляются в хард-дискаунтерах или магазинах у дома.

Доля чеков, в которых только пиво, составляет 15%, из них 10% - это покупка для группы, 5% - для себя. 

Исследование проводилось с июля 2024 года по июнь 2025 года на базе потребительской панели "Ромир", объединяющей 15 тыс. домохозяйств и 40 тыс. покупателей, репрезентативно представленных по всей стране (240 городов с населением более 10 тыс. человек).

ООН остается площадкой для неформального общения лидеров. Мнение
ООН остается площадкой для неформального общения лидеров. Мнение
Какова будет судьба ДСНВ? Мнение
Какова будет судьба ДСНВ? Мнение
Определился фаворит на выборах премьер-министра Японии
Определился фаворит на выборах премьер-министра Японии
Безопасность России
должна быть надежно
гарантирована
Сергей Лавров
Все интервью
15:28
"Ромир": порядка 70% совершеннолетних российских граждан потребляют пиво
15:15
МИД Латвии: страны Балтии в ближайшее время не признают Палестину
14:59
В Банке России одобрили дизайн обновленной банкноты в 1 тыс. рублей
14:44
СВР сообщила о подготовке Киевом новой резонансной провокации
14:32
В Индонезии из-за обрушения школы пропавшими без вести числятся 38 человек
14:15
Средства ПВО нейтрализовали две ракеты большой дальности "Нептун"
13:59
Лавров заявил, что пока не ознакомился с планом Трампа по Газе
13:44
С Игоря Петренко в принудительном порядке взыскивают свыше 1,3 млн рублей
13:30
Орбан заявил Трампу о победе России на Украине
13:16
Навроцкий заявил, что не собирается отказываться от употребления снюса
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения