За оскорбление учителей могут ввести штраф на 700 тыс. рублей

Оскорбление учителей должно наказываться штрафами до 20 тыс. рублей для граждан, а в случае травли в социальных сетях - до 700 тыс. рублей. Такое мнение в преддверии Дня учителя выразил председатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов.

По его словам, "сегодня учителя беззащитны", в случае конфликтных ситуаций обычно виноватыми делают именно учителей, а ученики и их родители оказываются "ни при чем".

"Мы полагаем, что за оскорбление учителей необходимо ввести штрафы от 5 до 20 тыс. для физлиц, для юрлиц - до 100 тыс. рублей, за оскорбление учителей в соцсетях - до 700 тыс. рублей", - сказал парламентарий в беседе с ТАСС.

Он убежден, что "это будет справедливо". "Сегодня безнаказанность ведет к хамству, к унижению наших учителей, никто их не защищает. Защита должна быть в том числе денежная", - отметил Миронов.

По его словам, соответствующий проект закона направлялся на отзыв в Верховный суд и правительство. Максимальные штрафы должны быть за оскорбление учителей не только в соцсетях, но и в СМИ, следует из документа.