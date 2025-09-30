Чехия закрыла въезд не аккредитованным в стране дипломатам РФ

Правительство Чехии закрыло въезд в страну обладателям российских дипломатических и служебных паспортов, не аккредитованным в республике. С соответствующим заявлением выступил глава МИД Чехии Ян Липавский.

"По моей инициативе правительство запретило въезд в Чехию российским дипломатам и обладателям служебных паспортов, не имеющим чешской национальной аккредитации", - указал он в соцсети X. Липавский отметил, что данная мера распространяется на находящиеся в республике международные аэропорты.

По его словам, ограничения введены якобы в связи с усилением диверсионной активности и необходимостью предотвратить незаконную деятельность лиц под дипломатическим прикрытием. "Мы подаем пример другим странам, и я продолжу добиваться максимально жестких мер на уровне Шенгенской зоны", - указал министр.

В понедельник портал EUobserver информировал о том, что страны ЕС в 19-м пакете санкций хотят ограничить передвижения внутри сообщества не только российских дипломатов, но и всех сотрудников диппредставительств РФ. Ограничения могут затронуть "консульский персонал, административно-технический персонал", а также членов их семей.