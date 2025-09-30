Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1,6 тыс. военных

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО) за минувшие сутки составили около 1,6 тыс. военнослужащих. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Так, потери противника в зоне ответственности группировки "Север" составили более 180 военнослужащих, в зоне "Запада" - более 250. В результате действий группировок "Южной" и "Центр" было уничтожено до 245 и до 540 военнослужащих соответственно. Кроме того, ВСУ потеряли более 320 военных от действий "Востока" и до 65 - от действий "Днепра", указали в МО РФ.