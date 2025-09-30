Признание Палестины – вклад Европы в удар по Республиканской партии США. Мнение

В мире Палестину признали больше сотни государств. Сейчас это сделали еще пять европейских стран, плюс Канада. Принципиально ни для Палестины, ни для Израиля ничего не изменилось. Европейцы продемонстрировали фронду в отношении США.

Мы видим, как отношение к Израилю меняется и в Америке, и в Европе. В Израиле в будущем году состоятся выборы, и нынешний демарш это – поддержка оппозиции правящей коалиции Нетаньяху.

Многие ожидают, что в 2026 году правительство в Израиле сменится, а Нетаньяху окажется на скамье подсудимых. Это будет, в том числе, удар по Республиканской партии США. Европейцы находятся в союзе с Демократами и помогают такой удар готовить.

Такое мнение высказала в видеоинтервью ИА "Инфорос" директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

