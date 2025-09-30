Востоковед Онтиков об урегулировании ближневосточного конфликта

Заявление главы Палестинской автономии Махмуда Аббаса о том, что в дальнейшем ХАМАС (запрещена в РФ) не будет участвовать в политическом управлении регионом, можно назвать заявлением «в пользу бедных».

Израиль ни раз заявлял, что никакого ХАМАСА и никакой палестинской администрации в секторе Газа не будет.

Пока рано говорить о том, что будет в регионе на следующий день после войны. Есть план Трампа, подразумевающий ближневосточную Ривьеру и международный контроль над Палестиной. Перспективы его выполнения пока туманны, и это создает дополнительную неопределенность, в первую очередь, для жителей Палестины.

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА "Инфорос" востоковед и публицист Андрей Онтиков.

Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/38d2df5322c378c4130ba6f8d592da13/