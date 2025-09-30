Путин: льготная ипотека, стимулируя стройку, носит социальный характер

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости поддерживать рынок строительства. В этой связи он отметил, что льготная ипотека носит как социальный, так и экономический характер.

Путин провел встречу с вице-премьером Маратом Хуснуллиным. "Принятие решения о льготной ипотеке и социальный характер носит, и экономический", - указал глава государства, комментируя слова собеседника о том, что правительство проводит работу, ориентированную на поддержку льготной ипотеки, стимулирующей рынок. "Надо поддерживать строительный сектор", - уверен президент.

При общении Путин и Хуснуллин также обсудили ход реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни" и положение дел в строительной отрасли в целом. Отдельное внимание было уделено дорожному строительству. "От качества дорог, конечно, зависит многое", - подчеркнул российский лидер.