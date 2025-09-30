Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Политика
В Эстонии увеличат штрафы за незнание эстонского языка
30 сентября 2025 / 16:47
В Эстонии увеличат штрафы за незнание эстонского языка
© Diego Grandi/ Shutterstock/ Fotodom/ТАСС

В Эстонии планируют внести в парламент поправки к закону, подразумевающие существенное повышение штрафов за незнание эстонского языка как для физических, так и для юридических лиц, передает портал гостелерадио ERR.

Сообщается, что эстонское правительство намерено в ближайшее время внести изменения в Закон о языке. Так, максимальная сумма штрафа для физлиц составит €1280, а для предприятий - €9,6 тыс.

На сегодняшний день размер штрафа составляет €640 максимум, но в среднем он ниже - порядка €100. Кроме того, власти республики намерены ввести плату в размере €50 за допуск к языковому экзамену, если его сдают более двух раз.

"Самое важное в законопроекте - это усиление надзора за выполнением языковых требований. Мы рассчитываем, что высокие штрафы мотивируют людей прилагать больше усилий для изучения языка", - указала представитель министерства образования республики Кятлин Кыверик. По ее словам, прежде всего, данные меры касаются работников сферы услуг: таксистов, продавцов и официантов.

Согласно данным эстонских властей, в балтийской республике проживает свыше 285,8 тыс. русских, что составляет более 20% населения.

