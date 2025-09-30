Инициатива Трампа по Палестине: механизма реализации не просматривается

Администрация США предлагает передать сектор Газа под внешнее управление на переходный период. Об этом сообщается в обнародованном 29 сентября Белым домом плане урегулирования конфликта в анклаве.

"Газа будет управляться временным переходным правительством, состоящим из технократического, аполитичного палестинского комитета, ответственного за обеспечение повседневного функционирования общественных служб и муниципалитетов для жителей Газы", - говорится в документе.

"Этот комитет будет состоять из квалифицированных палестинских и международных экспертов под надзором и контролем нового международного переходного органа - "Совета мира", который будет возглавлять президент [США] Дональд Трамп, а другие [входящие в него] члены и главы государств будут объявлены позднее <...>", - сказано в распространенном Белым домом плане урегулирования. При этом в документе отмечается, что в этот орган войдет в том числе бывший британский премьер-министр Тони Блэр.

"Никого не будут заставлять покинуть Газу, а те, кто пожелает уехать, смогут сделать это и свободно вернуться", - отмечается в опубликованном плане урегулирования.

"Мы будем поощрять людей, чтобы они оставались, и предлагать им возможность построить лучшую Газу", - указывается в документе.

Американские предложения по урегулированию в секторе Газа не предусматривают аннексию или оккупацию палестинского анклава Израилем, но предполагают размещение там "международных сил по стабилизации".

"Израиль не будет оккупировать или аннексировать Газу", - говорится в документе.

"США будут работать с арабскими и [другими] международными партнерами, чтобы создать временные международные силы по стабилизации и немедленно разместить [их] в Газе", - отмечается в плане.

В нем также подтверждается, что, по мнению Вашингтона, радикальное палестинское движение "ХАМАС и другие группировки соглашаются не иметь никакой роли в управлении Газой - прямым или косвенным образом, ни в какой форме".

Научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Людмила Самарская отмечает, что «в целом израильская сторона приветствовала этот план. Он в целом учитывает очень многие запросы Израиля. Это касается и возвращения заложников, и демилитаризации Газы, и выхода ХАМАС оттуда. Также он учитывает заинтересованность Израиля в дерадикализации Палестинской администрации и создания международного органа, который бы управлял Газой в последствие. Но другой вопрос, что не совсем понятны механизмы реализации этого плана. Не понятно, согласится ли ХАМАС, и в чем его интерес для того, чтобы соглашаться».

По словам эксперта, «пока не ясно, позволит ли этот план в целом ослабить палестинскую проблему. Да, проблема палестинская сложная, и ее одним планом, как бы того не хотелось, разрешить вряд ли получится. Это старый конфликт из-за целостностей, идентичности, религиозный момент в нем тоже есть. Поэтому это должна быть очень сложная и долгая работа, в которой заинтересованы все стороны сторон. А с палестинской стороны фигурируют несколько акторов - ХАМАС и иные исламистские группировки. Поэтому должен быть либо механизм принуждения, либо механизм сотрудничества, и пока не совсем понятно, будет ли и то, и другое».