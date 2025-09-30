Лукашенко призвал убедить Таджикистан вступить в ЕАЭС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказал мнение, что Минск и Москва должны убедить Таджикистан вступить в Евразийский экономический союз (ЕАЭС).

"Я так понимаю, Таджикистан еще не готов вступать в ЕАЭС", - отметил он на встрече с главами правительственных делегаций, участвующих в заседаниях Совета глав правительств СНГ и Евразийского межправительственного совета, обращаясь к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.

"Надо как-то сагитировать нашего коллегу президента Таджикистана Эмомали Рахмона", - указал глава белорусского государства.