Инициатива Трампа по Палестине: механизма реализации не просматривается Востоковед Онтиков об урегулировании ближневосточного конфликта
Инициатива Трампа по Палестине: механизма реализации не просматривается
30 сентября 2025 / 19:02
Востоковед Онтиков об урегулировании ближневосточного конфликта
30 сентября 2025 / 18:43
Признание Палестины – вклад Европы в удар по Республиканской партии США. Мнение
30 сентября 2025 / 18:40
/ Дальнее зарубежье / Политика / Евроведение / Политика и религия
Политика
Захарова отреагировала на откровение Навроцкого про беседы с "духом Пилсудского"
30 сентября 2025 / 17:15
Захарова отреагировала на откровение Навроцкого про беседы с "духом Пилсудского"
© Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала признание президента Польши Кароля Навроцкого о том, что он регулярно общается с духом маршала Юзефа Пилсудского, указав, что, вероятнее всего, не за горами и приход Ивана Сусанина.

"Тот самый президент Польши, который в зале ГА ООН неделю назад закидывался препаратами на глазах всего мира? Не за горами приход Сусанина", - сказала она в беседе с ТАСС.

Ранее Навроцкий в эфире радиостанции Radio Zet рассказал, что он регулярно беседует с духом маршала Юзефа Пилсудского (первый глава возрожденного польского государства с 1918 по 1922 год).

"Да, мы очень часто разговариваем друг с другом, практически каждый день", - указал польский лидер. "Тем много - польско-советская война 1920 года и современная ситуация на международной арене после начала войны на Украине, мы также говорим о парламенте", - отметил он.

