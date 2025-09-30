Судьбу палестинцев решали без них

Юрий Веселов, военный обозреватель

«На Генеральной Ассамблее я буду говорить о нашей правде, правде граждан Израиля, правде наших солдат и реальности нашей нации», - заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху в аэропорту Бен-Гурион перед вылетом в Нью-Йорк 25 сентября. «Я оскорблю тех лидеров, которые вместо того, чтобы осудить преступников, хотят дать им право на государство в самом сердце Израиля. Этого не будет», - добавил он.

И оскорбил. Израильский премьер в своем выступлении в Нью-Йорке высказал негодование в адрес государств, поддержавших ранее принятую декларацию о признании палестинского государства, обвинив палестинцев сектора Газы в террористической деятельности. Он заявил, что Израиль никогда не согласится с созданием независимого Государства Палестина без полного разоружения и роспуска отрядов Движения исламского сопротивления (ХАМАС, арабская аббревиатура).

Да, к настоящему времени количество стран, официально признавших Государство Палестина, возросло до 153 из 193 государств-членов ООН. В последние дни об этом заявили Франция, Мальта, Люксембург, Монако, Сан-Марино, Бельгия, Британия, Австралия и Португалия. Россия одной из первых признала Палестину в 1988 году, последовательно придерживаясь позиции о необходимости мирного существования еврейского и арабского государств в рамках территории до арабо-израильской войны 1967 года.

Все эти годы, начиная с 1967-го, Израиль с завидным постоянством и периодичностью использовал все последующие конфликты для откусывания в свою пользу палестинские земли. Несмотря на международную критику, многочисленные резолюции ООН и негодование арабского мира. От территории Палестинской Национальной Автономии, что на западном берегу реки Иордан, осталась одна треть: две трети земель контролирует Израиль, построив там сеть еврейских поселений. То же происходит с окрестностями восточной части Иерусалима, которая наделена статусом столицы Государства Палестина.

Израилю и лично Биньямину Нетаньяху были жизненно необходимы кровавые события 7 октября 2023 года. Жертвами палестинских головорезов стали более 1200 израильтян, а 251 человек были захвачены террористами в качестве заложников. К настоящему времени в застенках продолжают находиться 50 граждан Израиля. Переговоры об их освобождении зашли в тупик.

Военно-политическое руководство еврейского государства, приступив к военной операции против ХАМАС в секторе Газа, обозначило ее цели – освобождение израильских заложников и полное уничтожение военной инфраструктуры исламских палестинских формирований.

Возникает вполне естественный вопрос: представляла ли группировка ХАМАС реальную угрозу безопасности Израиля? Ответ однозначен – Да.

Движение исламского сопротивления сектора Газа располагало отрядами общей численностью до 30 тысяч боевиков, на вооружении которых находилось, помимо стрелкового оружия, много численными пусковыми установками реактивных снарядов различной дальности действия. Артиллерия также включала минометы и безоткатные орудия. Палестинцы создали собственное кустарное производство не только реактивных систем, но и наладили выпуск боеприпасов к ним. К моменту начала израильской операции, по данным ее разведки, на территории сектора была оборудована разветвленная система подземных туннелей, бомбоубежищ, складов хранения военного имущества, госпиталей. По оценкам командования армии Израиля, общая протяженность подземных ходов сообщений составляла около 200 километров.

Но надо учесть, что данное радикальное религиозное движение было создано израильскими специальными службами еще в 1973 году на базе исламского университета города Газа в качестве противовеса нараставшему политическому влиянию Организации Освобождения Палестины и, в частности, ее лидеру Ясиру Арафату. На изломе 80-х годов прошлого столетия ХАМАС обрела собственные вооруженные отряды, которые сначала использовались Тель-Авивом в борьбе за соперничество с про-арафатовскими фракциями. И только после смерти Арафата палестинцы сектора Газа были вынуждены защищаться от попыток израильских властей распространить политику ползучей аннексии, которая с успехом применялась в отношении Палестинской автономии на западном берегу реки Иордан. Наиболее реакционные представители правительства Израиля, среди которых министры безопасности Итамар Бен-Гвир и финансов Бецалель Смотрич, открыто призывают к аннексии Иудеи и Самарии (библейское название Западного берега реки Иордан). В настоящее время на Западном берегу проживает более 500 тысяч израильтян.

В Восточном Иерусалиме, который оккупирован и аннексирован Израилем, проживает около 240 тысяч евреев и примерно 370 тысяч палестинцев.

Захват палестинской территории происходит путем создания еврейских поселений (аванпостов). Они строятся без официального согласия израильского правительства, но при активной поддержке и финансовой помощи со стороны местных и зарубежных радикальных религиозных еврейских организаций. Только в текущем году Нетаньяху анонсировал строительство в Палестинской автономии и окрестностях Восточного Иерусалима 3400 жилых построек для еврейских поселенцев.

Все это и другое не могло не вызвать негодования со стороны арабского населения, что во многом стало побудительным мотивом в совершении кровавой бойни 7 октября 2023 года. Вместе с тем уже сейчас становится очевидным, что руководство Израиля давно разрабатывало планы действий по кардинальному обеспечению безопасности.

Итак, на переговорах с Биньямином Нетаньяху президент Дональд Трамп изложил разработанный американцами проект плана по урегулированию палестино-израильского кризиса. Несколькими днями ранее он изложил этот план министрам иностранных дел ведущих арабских и мусульманских стран, которые в целом его одобрили.

Содержание американских инициатив было доведено до политического руководства ХАМАС, которое, по сообщению арабского издания «Аш-Шарк аль-Аусат», приступило к его тщательному изучению и оценке. О реакции Тель-Авива в открытой печати не сообщается.

В главном же – Белый дом отказался от переселения палестинцев сектора Газа в арабские страны и строительства на этой территории «ближневосточной Ривьеры».

Однако, наверное, все же следует учитывать непостоянство высказываний нынешнего президента США по многим важным международным вопросам, бескомпромиссность позиций израильтян и палестинцев в достижении договоренностей и отхода от их выполнения по необъяснимым причинам, чтобы быть уверенным в положительной результативности американского проекта.