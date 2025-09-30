Президент США Дональд Трамп заявил, что дал поручение перебросить две подводные лодки "к побережью" России "из предосторожности".

"Нам не так давно поступила небольшая угроза от России, и я отправил атомную подводную лодку, самое смертоносное оружие", - сказал он, выступая перед высшим командным составом Вооруженных сил США. Вместе с тем Трамп отметил, что Соединенные Штаты "на 25 лет опережают Россию и Китай" в развитии технологий производства подлодок. Решение о переброске субмарин было принято по причине "упоминания ядерного" оружия, добавил он.

"Я перебросил одну или две подлодки к побережью России исключительно из предосторожности. Мы не можем допустить, чтобы люди разбрасывались словом "ядерное", - сказал американский лидер в ходе совещания с участием американского генералитета, которое было организовано военным министром США Питом Хегсетом. Мероприятие прошло на базе Корпуса морской пехоты США в Куонтико (штат Вирджиния).