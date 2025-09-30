Россия вышлет австрийского дипломата, реагируя на действия Вены

Инициатива Трампа по Палестине: механизма реализации не просматривается
© Сергей Фадеичев/ ТАСС
Россия вскоре вышлет дипломата Австрии в качестве ответной меры на решение Вены объявить российского дипломата персоной нон грата. Об этом со ссылкой на МИД РФ сообщает ТАСС.
"Традиционно реагируем на все подобные шаги. Об ответных мерах австрийской стороне уже объявлено. Вскоре один из австрийских дипломатов аналогичного должностного уровня покинет Россию", - говорится в сообщении.
Некоторое время назад новостное агентство APA со ссылкой на представителя МИД страны информировало о том, что Австрия объявила дипломата РФ персоной нон грата. По данным агентства, он уже покинул территорию страны.