Политика
Политика
Россия вышлет австрийского дипломата, реагируя на действия Вены
30 сентября 2025 / 17:44
Россия вышлет австрийского дипломата, реагируя на действия Вены
© Сергей Фадеичев/ ТАСС

Россия вскоре вышлет дипломата Австрии в качестве ответной меры на решение Вены объявить российского дипломата персоной нон грата. Об этом со ссылкой на МИД РФ сообщает ТАСС.

"Традиционно реагируем на все подобные шаги. Об ответных мерах австрийской стороне уже объявлено. Вскоре один из австрийских дипломатов аналогичного должностного уровня покинет Россию", - говорится в сообщении.

Некоторое время назад новостное агентство APA со ссылкой на представителя МИД страны информировало о том, что Австрия объявила дипломата РФ персоной нон грата. По данным агентства, он уже покинул территорию страны. 

18:59
Курс юаня на Мосбирже впервые с 8 сентября опустился ниже 11,5 рубля
18:46
Посол ЮАР во Франции найден мертвым в Париже
18:28
Медведев отметил, что Россия активно внедряет ИИ в военных технологиях
18:16
Орбан: ни Венгрия, ни Евросоюз не ведут войну с Россией
17:59
Цена нефти Brent впервые с 22 сентября опустилась ниже $66 за баррель
17:44
Россия вышлет австрийского дипломата, реагируя на действия Вены
17:31
Трамп заявил, что перебросил подлодки к берегам России "из предосторожности"
17:15
Захарова отреагировала на откровение Навроцкого про беседы с "духом Пилсудского"
16:58
Лукашенко призвал убедить Таджикистан вступить в ЕАЭС
16:47
В Эстонии увеличат штрафы за незнание эстонского языка
