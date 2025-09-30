Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
30 сентября 2025 / 19:02
30 сентября 2025 / 18:43
30 сентября 2025 / 18:40
Политика
Эксперт: правительство Молдавии сформирует ЕС
Мнение политолога Владимира Брутера
30 сентября 2025 / 15:53
Эксперт: правительство Молдавии сформирует ЕС

Центральная избирательная комиссия Молдавии опубликовала результаты подсчета 100% протоколов по итогам парламентских выборов, согласно которым учрежденная президентом Майей Санду Партия действия и солидарности (ПДС) может сохранить большинство в парламенте.

Выборы в стране прошли 28 сентября на фоне многочисленных нарушений, преследования оппозиции и препятствования голосованию.

ПДС получила на парламентских выборах 50,20% голосов, Патриотический блок - 24,17%, блок проевропейских партий "Альтернатива" - 7,96%, "Наша партия" - 6,20%, проевропейская партия "Демократия дома" - 5,62%.

Согласно этим данным, ПДС может получить 55 мандатов в 101-местном парламенте, Патриотический блок - 26, блок проевропейских партий "Альтернатива" - 8, "Наша партия" - 6, партия "Демократия дома" - 6. Такой перевес партия власти может получить благодаря перераспределению голосов не прошедших в парламент избирательных конкурентов.

Однако окончательные результаты представит ЦИК.

Оппозиция, по данным ЦИК, выиграла выборы на территории Молдавии, где ПДС получила 44,13% голосов, а прошедшие в парламент оппозиционные партии суммарно набрали 49,54%. Патриотический блок получил 28,25% голосов избирателей, блок проевропейских партий "Альтернатива" - 9,22%, "Наша партия" - 6,35%, партия "Демократия дома" - 5,72%.

Полиция Молдавии зафиксировала 236 нарушений в день голосования на парламентских выборах в республике, сообщила в ходе пресс-конференции председатель Центральной избирательной комиссии Анжелика Караман.

Патриотический блок зарегистрировал сотни нарушений на прошедших в воскресенье выборах в парламент, которые будут представлены в Центральную избирательную комиссию. Об этом заявил корреспонденту ТАСС бывший премьер Молдавии Василий Тарлев, который возглавляет партию "Будущее Молдовы", входящую в блок.

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер отметил, что «молдавское правительство формируется за пределами Молдавии, поэтому результаты выборов никакого отношения к нему не имеют.  Если посмотреть состав предыдущего правительства, то там очень мало членов «ПАС», и на самом деле оно другим образом формируется, и будут ли там какие-то существенные замены, никто не знает. Все зависит от того, какие планы связывают коллективный Запад с новым составом правительства, но думаю, что премьер-министр Дорин Речан останется».

Эксперт также пояснил, что «ликвидировать де-факто Приднестровья и Гагаузии сейчас не получится. Но давление на них сохранится.  Всегда в таких случаях процесс лежит между крайностями. Поэтому трогать эти две автономии будут всегда, но какие-то активные мероприятия на данный момент нынешней властью Молдавии не запланированы».   

